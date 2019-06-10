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Bursa’da tekne arıza yaptı! Kayıplar var

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu bölgesinde, tekneleri arıza yaparak sürüklenen 7 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Tekne arıza yapmadan önce yüzmek için denize atlayan 3 kişi ise kayıp. Sahil Güvenlik, bot ve helikopter ile arama çalışması başlattı.

00:16 -
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Bursa’da tekne arıza yaptı! Kayıplar var

Bursa’nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Bölgesinde saat 16.00 sıralarında 10 arkadaş, tekneyle denize açıldı. 3 kişi yüzmek için denize girerken, 7 kişi teknede kaldı. Bu sırada tekne arıza yaparak sürüklenmeye başladı.

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Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma ve Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi. Teknedeki 7 kişi ekipler tarafından kurtarılırken, tekne arıza yapmadan önce denize atlayan ve gözden kaybolan 3 kişiden haber alınamıyor. Sahil Güvenlik botları, denizden arama çalışmalarına devam ederken helikopterle de havadan arama yapılıyor.

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Havanın kararması ve denizin dalgalı olmasından dolayı dalgıçlar arama yapamazken, sabahın ilk ışıklarında dalgıçlar tarafından arama çalışmalarının da başlayacağı belirtildi.  DHA

Son güncelleme: android-time 00:17 10.06.2019
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