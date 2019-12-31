Bursa’da toplu taşıma ücretinde öğrenciye zam yok

Bursa AKP’li Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarını kullanan öğrencileri zamlı tarifede kapsam dışı tuttu. Öğrenciler 2019 yılında 2016 yılında uygulanan tarifeden bile daha ucuza yolculuk yapacak.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ORANIN ALTINDA

Ulaşım fiyat artış oranları yetişkinler için asgari ücret artış oranının altında tutulurken, öğrenci fiyatlarına dokunulmadı. Yeni düzenleme ile metro tam biniş 2.90 TL, indirimli 2,55 TL oldu. Düzenleme ile otobüs uzun hat 3,80 TL, kısa hat ise 3 TL olarak düzenlendi. Aylık tam abonman ise yüzde 11 artışla 200 TL olarak belirlendi. Öğrenci abonman fiyatı ise 90 TL olarak sabit tutuldu.

USULSÜZ KART CEZASINA YÜZDE 50 İNDİRİM

Yeni yılda Bursakart mobil uygulaması ve Bursakart web sitesiyle birlikte tüm Bursakart'lara bakiye yükleme, vizeleme, bakiye görme, abonman yenileme gibi işlemler internetten online yapılabilecek. Bursa'da vatandaşların sıklıkla mağdur olduğu usulsüz kart kullanım cezalarına da yüzde 50 indirimle uygulanacak. Yeni fiyatlar 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANANLARA İNDİRİMLİ TARİFE

2018 – 2019 eğitim öğretim yılında lise son sınıftan mezun olan öğrenciler, bir yıl daha indirimli tarifeden yararlanmaya devam edebilecek.