Bursa’da yangın! Evler tahliye ediliyor

Bursa’nın İznik ilçesi Çakırca köyünde karasal sazlık alanda saat 17.00 sularında yangın çıktı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbarlar birlikte olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte zorlanınca Orhangazi ilçesinden de itfaiye ekipleri desteğe geldi. Uzun süredir devam eden yangında şimdiye kadar 4 dönüm sazlığın yandığı öğrenildi.

EVLER BOŞALTILDI

Bölgenin bataklık olması sebebi ile kontrol altına alınmakta zorlanılan yangın, Çakırca köyünü tehdit ederek bazı evlerin tahliye edilmesine neden oldu. Yangınla ilgili bilgi veren Çakırca Mahallesi Muhtarı Zeki Bayrak, ”Yangın köye doğru ilerliyor. Çok sayıda hayvanın telef olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İTFAİYE ARACI KAZA YAPTI

Öte yandan Yangına müdahale etmeye giden itfaiye ekibi kazaya karıştı. Kamil Ermiş (46) idaresindeki itfaiye aracına, İbrahim Yavaş (27) idaresindeki kamyonet arkadan çarptı. Kazada kamyonetin içerisinde sıkışan sürücü Yavaş, çarptığı itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan Yavaş, sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. AJANSLAR