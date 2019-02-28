Bursa’da yatak deposunda korkutan yangın!

Nilüfer ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi’ndeki bir yatak fabrikasının deposunda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevleri fark eden çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis çevre güvenliğini sağlarken yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait 10 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Olay anında çalışanın olmadığı belirtilen yangında kısa sürede geniş alana yayılan alevler kilometrelerce uzaktan fark edildi.

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GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

30 kişilik itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında zaman zaman depoda alev topu şeklinde parlamalar meydana geldi. Yatak deposundaki yangını söndürme çalışmaları güçlükle sürdürürken, alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor. DHA