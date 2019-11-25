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Bursalı avcılar 250 kiloluk yaban domuzu vurdu

Bursa’da avcılar 250 kiloluk domuz avladı. Domuzu görenler gözlerine inanamadı.

09:22 -
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Bursalı avcılar 250 kiloluk yaban domuzu vurdu

Bursa'nın Harmancık ilçesinde ekili tarlaları talan eden yaban domuzları, köylüleri canından bezdirdi. Köylülerin talepleri üzerine sürek avına çıkan Harmancık Avcılar ve Atıcılar Kulübü üyeleri, bir süre sonra Harmancık’ta 250 kilo ağırlığında yaban domuzunu avlayıp, köylüleri bu dertten kurtardı.

Bursa’da ekili tarlaları talan ettiği iddia edilen yaban domuzları için sürek avına çıkan avcılar 250 ağırlığında bir domuz vurdu. Foto: İHA

Kulüp Başkanı Mustafa Balı, “Bursa'nın dağ yörelerinde çok fazla domuz popülasyonu var. Tarlalarımızı talan eden yaban domuzları ana yola çıkarak trafik güvenliğini de tehlikeye sokuyor. Mağdur çiftçilerimizin talebi üzerine ava çıktık.

Devasa boyuttaki yaban domuzu görenleri hayrete düşürdü. Foto: İHA

Köylülerimize zarar veren korkutan yaban dev domuzlarını bulup, zor da olsa avladık. Dev domuzları birkaç arkadaş anca öldürebildik” dedi. (İHA)

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