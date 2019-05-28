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Bursa’nın Gemlik Belediyesi 101 milyonluk borcu afiş yaptı

31 Mart'ta Bursa Gemlik'te seçimi kazanan CHP’li Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ilçenin göbeğine borç afişi sallandırdı. Afişe göre; AKP döneminden kuruma kalan borç 101 milyon 298 bin 355 lira.

Halil ATAŞ / Bursa
12:19 -
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Bursa’nın Gemlik Belediyesi 101 milyonluk borcu afiş yaptı

AKP’li başkan Refik Yılmaz’dan görevi devralan CHP’li Mehmet Uğur Sertaslan, “Belediyemizin geçmiş dönem borç kayıtlarını çarşı meydanında bulunan alışveriş merkezine astık” diyerek, halka kalem kalem belediyenin mevcut durumunu gözler önüne serdi.

Afişe göre; Gemlik belediyesinin 101 milyon 298 bin 355 lira borcu bulunuyor.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan

T.C’Yİ DE GÖRECEKSİNİZ

Gemlik belediye binasında T.C ibaresinin olmadığına da dikkat çeken Sertaslan, “En kısa zamanda T.C. yeniden belediyemizin girişinde yerini alacak. Şu an atölye aşamasında çok yakında yakında Gemlik Belediyesi’ne doğru T.C.’yi göreceksiniz” dedi.

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