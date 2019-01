Buse için dere yatağının yönü değiştirilecek

Dün denizde ve sahil bandında kötü hava koşulları yüzünden yapılamayan arama çalışmaları, Ağva Deresi'nde yoğunluk kazanmış ancak bir sonuca ulaşılamamıştı. Bu sabah Ağva Deresi yanına getirilen bir ekskavatör, 2 kamyon ve bir kırıcı aparatıyla dere yatağındaki setlerden biri kırılmaya başlandı. Bu işlemin, geçtiğimiz günlerde ismi açıklanmayan ve babanın ısrarı üzerine arama kurtarma ekipleri tarafından destek verilen kişinin şişme botla dereye inerek elinde bulunan altın arama çubuklarıyla belirlediği ve bir şamandıra ile işaretlenen noktanın kazılabilmesi için yapıldığı öğrenildi.

“SETLER YIKILIP DERENİN YÖNÜ DEĞİŞTİRİLSİN”

Bazı vatandaşlar halkın da yoğun katılımıyla arama çalışmalarının sürdürülmesini isterken, 4 yaşındaki oğlu Efe'yi 2016 yılında havuzda boğulması sonucu kaybeden Mustafa Çelik de arama çalışmalarına yardımcı olmak için bölgeye geldi. Çelik, “Ben de evladımı kaybettim, toprağa verdim. Hiç olmazsa yerini biliyorum. Buse’nin babasının acısını anlıyorum. Bu derenin yönü değiştirilebilir, arama çalışmaları çok daha kolaylaşır. Bunu neden yapmadıklarını anlayamıyorum, suyun içinde çaba gösteren dalgıçlara da üzülüyorum” diye konuştu.

10 KASIM ŞİİRİ

Buse’nin daha önce kendi hesabından yaptığı paylaşımın dün ortaya çıkmasının ardından bugün de 2017 yılında 10 Kasım tarihinde tören sırasında şiir okuduğu görüntüler ortaya çıktı. Arkadaşları tarafından paylaşılan görüntülerde kürsüde olan Buse Acar, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili şiiri coşkuyla okuyor.

“Bazı dalgalarda boğulacak olursun mesela şu an hayatı uzaktan izliyorum”

Yine Buse tarafından deniz kenarında kitap okurken çekilen ve deniz ile dalgalar üzerine kurulu paylaşımında da şu ifadeler yer aldı:

“Yüzüme vuran, saçlarımı geriye doğru ittiren bir rüzgar var kokusunda huzur olan bütün güzel şeyleri kötü şeyleri bir kenara bırakıp ayraç gibi ayırdım hayatımı şu an. Ruhumun dinlenmesini bekliyorum. Ben dalgaları her zaman hayata benzetirdim bir zorluğu aşarsın biri gelir ardı arkası kesilmez kimi büyük kimi küçük zorluklar, bazı dalgalarda boğulacak olursun mesela şu an hayatı uzaktan izliyorum. Şurada bir insan zorlukları aşmaya çalışıyor benim gibi deniz taşıyorsa içinin zehri kabına sığmadığından.”

İHA