‘Büyü var’ deyip halkı dolandırdı, mahkeme serbest bıraktı!

Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 4 vatandaşın kendisini falcı olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırdığı şikayeti üzerine harekete geçti. Çocuğu olmayan H.T.’ye büyü yaparak 6 bin 250 lira alan şüphelinin, yine H.Ç. isimli kadının üzerinde büyü olduğunu ve bunu bozacağını söyleyip 10 bin lirasını aldığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbarı değerlendiren ekipler şüphelinin M.E.K. (53) olduğunu belirledi. M.E.K. Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak, yurt dışına çıkarmak isteyen İ.Ç.’den 3 bin lira aldığı ve yine bedensel engelli bir kişiyi iyileştirmek için de 3 bin lira aldığı öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Adana Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan M.E.K. işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İHA