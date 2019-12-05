Büyük buluşmaya saatler kaldı

Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın hayatı kitap oldu. Gökmen Ulu, mesleğinde ellinci yılını dolduran Uğur Dündar'ın belgeselinin ardından biyografi kitabını yazdı. SİA Kitap'tan çıkan “Olağanüstü Bir Hayat: Uğur Dündar” raflardaki yerini aldı.

İçinden bir Türkiye hikâyesinin geçtiği, Uğur Dündar'ın bütün yönleri ve bilinmeyenleriyle anlatıldığı kitap ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. Kitabın ilk imza etkinliği ise Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda muhteşem bir buluşmayla gerçekleşecek.

7 Ocak Cumartesi günü saat 14:00'te başlayacak etkinlikte, önce, yarım asırdır halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet eden Uğur Dündar'ın yaşamını anlatan belgesel gösterimi yapılacak. Belgesel filmin ardından kürsüye Uğur Dündar gelecek. Konuşmanın bitiminde okurlar için kitap imzalama etkinliğine geçilecek.

Yan yana yer alacak masalarda birbirinden önemli isimler oturacak. Katılımcılar, kitabın sayfalarına imzalarını koyarak okurlara verecek. İlk sayfayı Uğur Dündar imzalayacak. Bu dev buluşma bir ilk olma özelliğini taşıyor.