Büyükada’da tüyler ürperten söylenti! Hastalıklı atları gömmek için iki dev çukur açıldı!

Büyükada’da ormanlık alanda açılan iki dev çukur merak konusu oldu. Güvenlik şeridiyle çevresi kapatılan çukurların birkaç gün önce kazıldığı tahmin ediliyor.

Ada sakinlerinden Ferdi Demir, “Ahırlar bölgesinde hayvan barınağının olduğu bölge var. Oradan geçerken bazen leş kokusu geliyor. Bu koku ölen atlara mı ait? İnsanın aklına ilk gelen şey bu oluyor. Ölen bir köpeğe ait de olabilir. Başka bir hayvana ait de olabilir” dedi.

“40-50 ATTA RUAM VAR” İDDİASI

Bir at bakıcısı ise bütün atlara iğne yapılıp, hastalık olup olmadığının kontrol edildiğini belirterek, “Ruam diyorlar. Daha belli değil. Cuma gününe kadar belli olacak. Sonra gömülecek. Yer arıyorlar herhalde. Bunun gibi çok at var. En az 40-50 at var” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Kaç atta hastalık tespit edildiği ve atların ne zaman gömüleceği bilinmiyor. (DHA)