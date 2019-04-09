Büyükçekmece seçim sonuçları: İstanbul ilçe ilçe YSK seçim sonuçları ve oy oranları…

31 Mart seçimlerinin üzerinden bir haftayı aşkın süre geçmesine rağmen Ekrem İmamoğlu’na İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı mazbatası vermemesi tartışması sürerken, bir diğer tartışma konusu ise Büyükçekmece seçim sonuçları oldu. Sık sık gündeme gelen Büyükçekmece'de de seçim sonuçları merak ediliyor. Peki, İstanbul yerel seçim sonuçlarına göre hangi ilçede hangi parti kazandı? İşte Büyükçekmece seçim sonuçları ve İstanbul'un il il seçim sonuçları…

EKREM İMAMOĞLU BÜYÜKÇEKMECE’Yİ ZİYARET ETTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde seçmenlerle buluştu.

CHP'den Büyükçekmece Belediye Başkanı seçilen Hasan Akgün'ü ziyaret eden İmamoğlu, “Hasan Akgün başkanımı kutlamaya geldim. Seçmen, sandıkta bir mesaj verdi. Seçmen dedi ki, bu şehre hizmet et. Ama senin söylediklerini duyduk, hizmet ederken 16 milyon insanı bir bütün kabul ederek hizmet et” dedi.

Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'deki polis uygulamasıyla ilgili olarak, “Başka çabalara gerek yok, emniyetimizi polisimizi yormayın. Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin. biz bu şehirde devletimizin seçim tutanaklarında gerekli kurulların teminatları altında seçime girdik” ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

Bu şehirde beraber çalışmaya ve beraber üretmeye varım. Göreceksiniz bu kardeşiniz İstanbul'un 39 belediye başkanını aynı şekilde karşılayacak. Hiç kimseyi birbirinden ayırmayacak, herkesi kucaklayacak. Efendim AKP'liymiş, MHP'liymiş, CHP'liymiş hiç birisini birbirinden ayırmadan İstanbul'a hizmet edeceğime hepinizin huzurunda söz veriyorum.

“Efendim seçilirseniz Erdoğan'la ilişkileriniz nasıl olur?” Çok iyi olacak. Ben hizmet için kaçanı kovalarım. Cumhurbaşkanı seni istemiyor. Göreceksiniz öyle bir isteyecek ki, öyle güzel hizmetler yapacağız ki… Güzel insanlar, barışmaya geldim. Bu şehir huzura hazır mı? Huzuru istiyor musunuz? Herkes oy kullandı mı kullandı, seçim bitti mi, bitti. Hayırlı uğurlu olsun efendim.

Biz bu şehre hizmet etmeye geldik. Bu , güzel haftada bakın her gün binlerce, on binlerce insan hala sandıkların başında. Bu iş sonuçlanıncaya kadar hiç ayrılmayacaklar. Emeklerine sağlık. Emniyetimizin, polisimizin emeklerine sağlık. Ama yormayın bizi. İstanbul beni bekliyor beni!

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Ben o sandıktaki 16 milyon insanın oyunu bir görüyorum. Kimseyi birbirinden ayırmıyorum. Şu sözü hatırlatıyorum, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” Kimse birbirinin vatanseverliğini sorgulamaya kalkmasın. Herkes bu vatanı çok seviyor. Biz bu şehirde 16 milyon vatansever olarak bu şehre sarılmış insanlarız.

Başka çabalara gerek yok, emniyetimizi polisimizi yormayın. Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin. biz bu şehirde devletimizin seçim tutanaklarında gerekli kurulların teminatları altında seçime girdik.

Şu kadar farkla oy kazandık vs. onları bir kenara bırakıyorum. İddialı konuşuyorum, bu karakterimden asla ödün vermeyeceğim göreceksiniz, benim kadar bu şehirde insanların gönlünü kazanan belediye başkanı görülmemiştir. Size söz veriyorum. Allah'ım ne benim yüzümden ne de sizin yüzünüzden gülücükleri eksik etmesin. Güzel yüreğinizle ve moralinizle göreceksiniz tüm sıkıntıları çözeceğiz.

Büyükçekmece'de 24 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde toplam seçmen sayısı: 172.351

Büyükçekmece'de 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde ise toplam seçmen sayısı: 174.661

AKP’Lİ YAVUZ’UN SEÇİÖ ÖNCESİNDE SÖYLEDİKLERİ TEKRAR GÜNDEMDE

Son günlerde İstanbul’daki geçersiz oylarla ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’un, seçimlerden 2 hafta önceki bir TV programında YSK ve seçim güvenliği ile ilgili açıklamaları yeniden gündeme geldi.

“YSK seçim güvenliği sağlaması anlamında Türkiye’nin en güvenilir kurumları arasında yer alır” diyen Ali İhsan Yavuz, sözlerine şöyle devam ediyor:”Ak Parti’nin gönlü rahat biz çok rahatız. Çünkü biz çok çabuk takip ediyoruz iş ve işlemleri. Sadece söyleme geldiğinde bahane üretmek için bunlar yapılıyor. Ama esasta onların kafaları rahat. Sandık kurulu başkanı oyları sisteme giriyor ve o sistemi partilerin genel merkezleri anlık olarak görüyor. Böyle kurgulanmış muhteşem bir sistemden bahsediyoruz.”Ali İhsan Yavuz’un 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinden sonra 8 Nisan 2019 tarihinde yaptığı açıklamada ise, “İl seçim kurulunda da bir oy yolsuzluğu var, su istimal var, usulsüzlük var” ifadelerini kullandı.