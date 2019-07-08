Büyükerşen: Milenyum döneminin zaferi bu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayınlanacak meclis toplantısı öncesinde KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ayrı ayrı kabul etti. İlk ziyareti Yönlüer yaptı. İmamoğlu, ardından Büyükerşen ile bir araya geldi. “İstanbul güzelleşmiş. Eskiden gelir kaçardım, işlerimi bitirdikten sonra. Sabah gelirdim, akşam giderdim” diyen Büyükerşen, “Tekrar tekrar hayırlı uğurlu olsun. Büyük bir mücadele, büyük bir zafer. Çağımızın, milenyum döneminin zaferi oldu bu. Demokrasi deneyimimizde büyük bir zafer. İstanbul fevkalade önemli şehir. Bütün Eskişehirlilerin de tebrik ve dileklerini getiriyorum size” dedi.

“RAHATLIK VERİYORSUNUZ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, “Görev birlikteliği olsun İstanbul’da inşallah hep başarılar getirsin. Çok teşekkür ederim. Bizi çok mutlu ettiniz. Başkanımızın bize kattığı ve katacağı tecrübeleri, değerleri önemsiyoruz. Bugünkü gelişiyle insan kendini daha güçlü hisseder. İş hayatına çok genç başladım. Çok zorlukların olduğu günlerde insan bir büyüğünü, babasını görür rahatlar. Onun için bize bir rahatlık veriyorsunuz. İyi ki varsınız. Zorluklar yaşayacağız. Zorlukları aşarken de aşan insanlar hafızamıza gelecek, ‘Demek ki oluyormuş’ diyeceğiz” şeklinde karşılık verdi. İkiliye daha sonra eski İBB Başkanı Nurettin Sözen de dahil oldu. Sohbetin bundan sonrası üçlü ve keyifli bir şekilde devam etti.