Büyükerşen, neden seçilmesi gerektiğini Halk Arenası’nda açıkladı

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası' uzun bir aradan sonra bu akşam İzmir Karşıyaka’daki Hikmet Şimşek Konser Salonu’ndan sevenleri ile buluştu.

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Programın konuğu olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Prof. Yılmaz Büyükerşen neden seçilmesi gerektiğini anlattı. Büyükerşen, “Eskişehirliler çocukluk yıllarımdan beri beni bilirler. Neler yaptıklarımı bilerler. Her taşın altından benim çıktığımı bilirler. En sonunda Anadolu’nun kırsal şehrindeki tarım ve hayvancılığının can çekiştiğini görerek ‘hiç olmazsa örnek bir şehir yaptın hocam, bir de örnek olacak 1-2 köy yap da sizden sonra devam ettirsinler’ diye ricada bulundular. Ben onun için aday oldum” dedi.