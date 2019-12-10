Büyükerşen: Yüzde 60 zamma rağmen en ucuz su bizde

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı oturumunda konuşan Başkan Büyükerşen geçtiğimiz hafta ESKİ (Eskişehir Su ve Kanalizasyon İşletmesi) tarafından suya yapılan yüzde 60'lık zamma ilişkin olarak, “Geçen dönem AKP meclis üyelerinin daha fazla olduğu meclisimizde ESKİ zam talebinde bulunduğunda gereken zamma karşı çıkıldığı için zam yapılamadı. Yani yeterli oranda zam yapılmadı. O dönemde ‘Bunlar küçük küçük birikiyor, sonunda büyük zam yapmak zorunda kalacaksınız' diye sizleri uyarmıştım” dedi.

“GEÇEN DÖNEM ZAM YAPILAMAMIŞTI”

Yapılan zamların bir sonuç olduğunu vurgulayan Büyükerşen, şöyle konuştu; “ESKİ ve Belediye Meclisi’nde geçen Mecliste çoğunluktaydınız. Böyle yapmayın diyordum. ESKİ zam talebinde bulunduğunda gereken zamma karşı çıkıldığı için zam yapılamadı. Yani yeterli oranda zam yapılmadı. O dönemde ‘Bunlar küçük küçük birikiyor, sonunda büyük zam yapmak zorunda kalacaksınız' diye sizleri uyarmıştım. Türkiye’de enerji, ekmek ve süte kadar yapılan zamlar ortada. Dolar ve Euro'nun hali ortada”

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EN UCUZ SU YİNE ESKİŞEHİR'DE

Büyükerşen, konuşmasında diğer illerde satılan suyun metreküp fiyatlarından da örnekler vererek, “İçinde AKP'li belediyeler de var. Tekirdağ 6.70, Mardin 6.25, Denizli 6.12, Aydın 5.42, Mersin 5.35, Antalya 5.06, Ankara 5, İzmir 4.98, Konya 4.74, Balıkesir 4.62, Ordu 4.5, Gaziantep 4.48, Eskişehir 4.40, Kayseri 4.33. Suyun metreküpünün kaç liraya satıldığını görüyorsunuz. Eskişehir son sıralarda. Eskişehir suyu en ucuza sunan şehirler içinde” ifadelerini kullandı.