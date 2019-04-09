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Büyükşehir Belediyesi: Paramız yok size tarla verelim

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde bir dönem Basın Halkla İlişkiler bölümünde çalışan Rıdvan Uzun, görevinden ayrılarak tazminat davası açtı. 6 yıl süren davayı kazanan Uzun’a, belediye para yerine bir arsa vermeyi önerdi.

İsmail AKDUMAN / Samsun
10:39 -
Haberler Gündem
Büyükşehir Belediyesi: Paramız yok size tarla verelim

Rıdvan Uzun, AKP Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz’ın Samsun Büyükşehir Belediyesi başkanlığı yaptığı dönemde, belediyede Basın Halkla İlişkiler bölümünde “Başkan Fotoğrafçısı ve Habercisi” olarak göreve başladı. Aralıksız 6 yıl çalıştıktan sonra görev yeri değiştirilen Uzun, daha sonra istifa ederek belediyeye karşı tazminat davası açtı. 6 yıl süren davayı kazanan Uzun, alacağı olan yaklaşık 30 bin TL’yi belediyeden istedi. Ancak belediye nakit ödeme yapamadı. Bunun üzerine Uzun ve avukatı icra yoluyla parayı tahsil etmek istedi.

PARA YERİNE TARLA

Avukat, 1. Hukuk Müşavirliği’nin İcra Dairesi’ne göndermiş olduğu hacze konulabilecek taşınmazlar kararını gördüklerinde şok oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi, emsali görülmemiş bir karara imza attı ve belgede ödeme şeklini Samsun’un Kavak İlçesi’nin Karga Mahallesi’nin Bozarmut mevkiinde bulunan bir tarla karşılığında ödenebileceğini belirtti.

Son güncelleme: android-time 10:46 09.04.2019
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