Başkan Gürün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Gürün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Muğla genelinde çalışan gazetecileri bir araya getirdi.

Belediye olarak yaptıkları yatırımlarla hakkında bilgi veren Gürün, kentteki alt yapı çalışmalarını tamamlamak için Dünya Bankası’ndan kredi kullandıklarını belirterek şunları söyledi: Kredi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğünün alt yapı çalışmalarına kullanmak üzere verildi. Dünya Bankası'nın Türkiye'de belirlediği dört ilden biri olan Muğla'da alt yapı çalışmalarına dünyanın eli değdi. 2015 yılında başvurdukları kredi ile birçok çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Gürün, konuya ilişkin şöyle konuştu: Dünya Bankası ile ilk etapta. 67 milyon 450 bin Euro anlaşma sağlanmıştı. 2. Etap başvurusunu tamamlayan MUSKİ Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası’ndan 15 milyon 500 bin Euro daha kredi anlaşması sağladı.Toplam 82 milyon 950 bin Euro olan kredi anlaşmasında 5 yıl geri ödemesiz 25 yıl taksitler halinde geri ödeme Dünya Bankası'ndan sağlanan kredi ile Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi 1. Etap atık su arıtma tesisi ve derin deniz deşarjı yapılması, Bodrum İlçesi kanalizasyon şebekesi hattı yapılması, Mevcut Atık su arıtma tesisilelerin revizyonu, Marmaris yeni atıksu arıtma tesisi yapımı, mevcut atıksu arıtma tesisi revizyonu ve derin deniz deşarjı yapılması, Fethiye ilçesi Hisarönü – Ovacık Mahallesi kanalizasyon şebeke yapılması, Fethiye ilçesi Hisarönü-Ovacık Mahallesi atıksukollektör hattı yapılması çalışmalarında kullanılmış ve kullanılmaya devam etmektedir. Dünya Bankası'ndan sağlanan ve sağlanacak kredilerle önümüzdeki dönemde Muğla modern bir alt yapı sistemine kavuşacak. “

Gürün sorunların ortak olduğunu belirterek; “Ülkemizde ne yazık ki gazetecilik mesleğinin ve basının büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığını, diğer meslek gruplarının, adaletin, hukukun da sorunlarla boğuştuğunu, sorunların ortak olduğunu söyledi ve Türkiye'de demokrasiye, özgürlüklere, hukuka sahip çıkılması ve liyakata önem verilmesi halinde birçok sorunun aşılacaktır” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, 10 Ocakların ve 24 Temmuzların basın mensupları için bayram günleri değil dayanışma günleri olduğunu söyledi. Kaytan, basın alanında kapsamlı bir değişime ve yenilenmeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Halil EĞRİBOYUN/SÖZCÜ