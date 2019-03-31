Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Büyükşehirler seçim sonuçları: Büyükşehirlerde hangi partinin oy oranı daha yüksek?

Ülkemizde en büyük idari birim olan illerden 30 tanesi Büyükşehir Belediyesi. 31 Mart yerel seçimlerinde de büyükşehirlerdeki oy oranları merak ediliyor. Henüz resmi seçim sonuçları açıklanmadı fakat resmi olmayan sonuçlara göre büyükşehirlerde AKP, MHP, CHP, HDP ve İYİ parti oy oranları haberimizde.

19:48 -
Haberler Gündem
Büyükşehirler seçim sonuçları: Büyükşehirlerde hangi partinin oy oranı daha yüksek?

Büyükşehir belediyesi, il merkezi birden fazla belediyeye bölünmüş ve kalabalık nüfuslu illerde belediye hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve belediyeler arasında eşgüdüm sağlanması amacıyla ve kanunla oluşturulan belediyelerdir. Vatandaşlar bugün seçim sonuçlarına göre büyükşehir belediyelerinin de oy oranlarını merak ediyor. Bir çok büyükşehir belediyesinde partiler Millet ve Cumhur ittifaki olarak seçimlere katıldı. Peki CHP, MHP, İYİ parti, AKP ve HDP ile Millet ve Cumhur ittifakları oy oranları resmi olmayan yerel seçim sonuçlarına göre yavaş yavaş şekilleniyor. İşte seçim sonuçları….

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ SEÇİM SONUÇLARI

İLGİLİ HABERİstanbul seçim sonuçları çok ilginç! İşte İstanbul'da son oy oranları...İstanbul seçim sonuçları çok ilginç! İşte İstanbul'da son oy oranları...İLGİLİ HABERİzmir yerel seçim sonuçları 2019: İzmir oy oranları...İzmir yerel seçim sonuçları 2019: İzmir oy oranları...İLGİLİ HABERAnkara seçim sonuçları: Ankara'da Mansur Yavaş öndeAnkara seçim sonuçları: Ankara'da Mansur Yavaş önde

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 19:49 31.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more