Büyükşehirler seçim sonuçları: Büyükşehirlerde hangi partinin oy oranı daha yüksek?

Büyükşehir belediyesi, il merkezi birden fazla belediyeye bölünmüş ve kalabalık nüfuslu illerde belediye hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve belediyeler arasında eşgüdüm sağlanması amacıyla ve kanunla oluşturulan belediyelerdir. Vatandaşlar bugün seçim sonuçlarına göre büyükşehir belediyelerinin de oy oranlarını merak ediyor. Bir çok büyükşehir belediyesinde partiler Millet ve Cumhur ittifaki olarak seçimlere katıldı. Peki CHP, MHP, İYİ parti, AKP ve HDP ile Millet ve Cumhur ittifakları oy oranları resmi olmayan yerel seçim sonuçlarına göre yavaş yavaş şekilleniyor. İşte seçim sonuçları….
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ SEÇİM SONUÇLARI
Tüm son dakika haberleri için tıklayın.