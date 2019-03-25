Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Buzlanma zincirleme kaza getirdi! 11 yaralı

Erzincan'da karayollarında oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR, otobüs ve otomobiller zincirleme kazaya sebebiyet verdi. Meydana gelen trafik kazalarında, 2'si ağır, 11 kişi yaralandı.

01:21 -
Haberler Gündem
Buzlanma zincirleme kaza getirdi! 11 yaralı

Kaza gece saatlerinde Erzincan-Erzurum kara yolunun Sansa mevkiinde meydana geldi. 28 A 41110 plakalı TIR ile 06 FT 2941 plakalı otomobil, buzlanan yolda kontrolünü kaybederek makas atan 47 A 77410 plakalı TIR’a çarpmamak için durdular. Ardından aynı yönde seyir eden 16 ABN 457 plakalı yolcu otobüsü buzlanan yolda kayarak, önünde bulunan otomobile daha sonra ise 28 A 41110 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

İHA

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası ve otobüs ve otomobilde bulunan 11 kişi yaralandı.

İHA

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından bulundukları araçlardan çıkarılarak, ambulanslarla Erzincan' da ki hastanelere sevk edilerek, tedavi altına alındılar.

İHA

TIR’ların yolu kapaması sebebiyle yaklaşık iki saat ulaşıma kapanan Erzincan-Erzurum karayolu daha sonra trafiğe açıldı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı. İHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more