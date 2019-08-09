Çadırda sabahlayacaklar

Kırsaldaki mahallelerini yanı sıra Bozkurt ilçe merkezinde de çadırlar, futbol sahasına kuruldu. Bozkurtlu aileler, kendilerine tahsis edilen bu çadırlara yerleşti.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çadırlarını önünde oturan, sohbet eden vatandaşlar, hissettikleri artçı sarsıntılar sonrasında açık alanda olmalarına rağmen panik yaşadı. Vatandaşlar, uzmanların evlerindeki incelemesinin sona erip, oturma içini uygunluk raporu verene kadar çadırda yaşamayı sürdüreceklerini ifade etti.

Vatandaşlardan Erkan Baş, deprem anında evde bulunan çocuğunun korktuğunu, bundan dolayı geceyi dışarıda geçireceklerini söyledi.

Başka bir depremzede de geceyi dışarıda geçireceklerini belirterek, “Çatılarımız çöktü. Evlerde kedi geçecek kadar yarıklar oluştu. Geceyi dışarıda veya çadırda geçireceğiz. Evlerin girilecek durumları yok. Artçı sarsıntı olursa enkaz altında kalırız diye korkuyoruz.” şeklinde konuştu.

ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Denizli'de dün meydana gelen deprem Afyonkarahisar'ın Denizli yakınlarındaki ilçelerinde de yoğun olarak hissedildi. Dinar, Dazkırı ve Başmakçı ilçelerinde, deprem sonrasında 13 artçı deprem meydana geldi. AFAD ve UMKE ekiplerinin ilçe merkezleri ve köylere tedbir amaçlı sevk edildiği ve bölgelerde herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı oldukları öğrenildi.

VATANDAŞLAR SOKAKTA

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi Kızılören köyünde artçı depremler sonrasında vatandaşlar sokaklara çıktı. Deprem sonrası büyük korku yaşayan vatandaşlar artçı depremlerinde devam etmesi ile geceyi dışarıda geçiriyor. AFAD ve UMKE ekipleri bölgede hazır bulunurken vatandaşlara çorba dağıtıldı. AFAD ekipleri bölgeye çadır kurdu. AJANSLAR