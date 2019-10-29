Çakarda son 2 gün

Ambulans, itfaiye, polis, jandarma ve sahil güvenlik araçları, devletin üst düzey görevlileri ve bu kişileri korumayan kişileri taşıyan araçlar dışında çakar lamba kullanılamayacak. Makam sahibi araç içinde ya da makam aracı konvoyda bulunmadığı zaman, çakar lamba devre dışı tutulacak. Çakar lambalı araçlar için 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren denetimler etkin, yoğun ve sürekli bir şekilde yapılacak. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar dışında hiçbir kişi, kurum ve kuruluşa ait araçlarda ışıklı ve sesli uyarı işareti kullanılamayacak. Yetkisiz biçimde çakar lamba kullanan araçlar trafikten men edilerek parka çekilecek ve 2 bin lira da para cezası verilecek.