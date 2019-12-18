Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Milyonluk imitasyon saat operasyonu: Çakması 20 bin orijinali 5 milyon lira

İstanbul’da, ünlü markaların yüzbinlerce dolara sattığı kol saatlerinin taklidini kaçak yollarla Türkiye’ye getirerek, Nişantaşı, Etiler ve Kapalıçarşı’da satan bir şebeke çökertildi. Polisin ele geçirdiği 2 bin 571 imitasyon saatin piyasa değerinin 3 milyon 850 bin lira olduğu öğrenildi. Emniyette sergilenen tek bir saatin orijinalinin 875 bin dolar (5 milyon 100 bin lira) olduğu öğrenildi. Saatlerin Tasfiye Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi.

Habip ATAM
14:21 -
Haberler Gündem
Milyonluk imitasyon saat operasyonu: Çakması 20 bin orijinali 5 milyon lira

Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay, kaçak ürünlerle ilgili çalışma yapan ekiplerin araştırmasıyla ortaya çıktı. Fiyatı yüzbinlerce doları bulan kol saatlerinin taklitlerini havalimanı ve gümrüklerden kaçak olarak getiren şebekeyi tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takip çalışması yaptı.

2 BİN 571 İMİTASYON SAAT ELE GEÇİRİLDİ

Araştırmaların ardından operasyon düzenlendi. Baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa ve Fatih'te depo olarak da kullanılan 2 saat dükkanı ve havalimanında yapılan çalışmalarda 2 bin 571 imitasyon saat ele geçirildi.

İstanbul’da yapılan operasyonda saat ele geçirildi.

GÜMRÜKTEN TIR'LARLA GETİRMİŞLER

Polis ekipleri, şüphelilerin saatleri Türkiye'ye nasıl soktuğunu da belirledi. Şebeke, yurt dışından yasal yollarla ürün getiren bazı TIR sürücüleri ile anlaştı. İmitasyon olan saatler, birer ikişer olarak, TIR'lardaki eşyaların arasına dağıtıldı. Gümrük görevlilerin fark edemediği kaçak ve yüksek kaliteli taklit ürünler, bu şekilde yurda sokuldu. Diğer bir yöntemde ise şebeke üyelerinin, Dubai, Çin ve Gürcistan'dan havayoluyla saat getirdikleri, yakalanmalı halinde “Hediye olarak aldım” dedikleri öğrenildi.

Dubai, Çin ve Gürcistan'dan hava yoluyla getirilen imitasyon saatlerin değeri bile dudak uçuklattı.

TURİSTLER VE ZENGİN BÖLGELER

Şüphelilerin İstanbul'a getirdikleri saatleri, dükkânlardaki gizli bölmelerde tuttukları belirtildi. Toptan alım yapacakların lüks satış mekânı olarak hazırlanan gizli bölmelerden ürün seçtiği öne sürüldü. Kumanda ile açılan bir bölümden geçilen gizli bölmede de çok sayıda saat ele geçirildiği öğrenildi. Şebeke üyelerinden toptan saat alan şüphelilerin, satış için Nişantaşı, Kapalıçarşı, Etiler, Bakırköy gibi adresleri tercih ettikleri öğrenildi. Özellikle gelir düzeyi yüksek kişileri tercih eden şüphelilerin, Kapalıçarşı'da ise daha çok Arap turistlere satış yaptıkları öğrenildi.

İmitasyonu 20 bin TL civarında olan saatlerin orijinali ise 875 bin dolar civarında.

ORJİNALLERİ MİLYONLARCA DOLAR

Kaçakçılık ekiplerince ele geçirilen, imitasyon saatlerin, 2 bin lira ila 20 bin lira arasında satıldığı öğrenildi. İmitasyon saatlerin toplam değerinin 3 milyon 850 bin lira olduğu belirtildi. Ele geçirilen saatler emniyette sergilendi. Ele geçirilen 2 bin 751 saatin orijinallerinin milyonlarca dolar ederinde olduğu belirtildi. Sergilenen saatler arasında yer alan ünlü bir firmaya ait bir saatin orijinalinin 875 bin dolar olması dikkat çekti.

Bakırköy Çin Dolar Dubai Etiler Gaziosmanpaşa Gürcistan istanbul Nişantaşı operasyon Polis Türkiye
Son güncelleme: 14:40 18.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more