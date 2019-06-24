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Çaldığı parayı 10 gün içinde ödeyeceğini söyleyince serbest bırakıldı

Kahramanmaraş’ta hafif ticari aracın camını kırıp 139 bin lirayı çalan ve polisle çıkan silahlı çatışma sonrası yakalanan şüphelilerden Azer M. çaldığı parayı 10 gün içinde ödeyeceğini söyleyince adli kontrolle serbest bırakıldı.

20:16 -
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Onikişubat ilçesinde bir alışveriş merkezi önünde meydana gelen olayda, takip ettikleri Mesut P.’nin hafif ticari aracının camını kırıp içinde 139 bin lira bulunan poşeti çalan çete üyeleri, Sivas’ın Kangal ilçesinde seyir halindeyken durdurulmuş ve çıkan çatışmanın ardından çete mensubu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

FOTO:DHA

Her birinin tapu ve banka takipli hırsızlık suçundan suç kayıtları olduğu öğrenilen 4 şüpheli Kangal ilçesinde tutuklanmış, 2’si kadın 3 şüpheli ise Kahramanmaraş’a getirilmişti. Şüphelilerden, Azer M. (18), Seyhan M. (32) ve Leyla B. (42) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Kahramanmaraş’ta bir kişinin ev almak için banka şubesinden çektiği 139 bin lirayı camını kırdıkları araçtan çalıp kaçarken polisle çatışan ve Sivas’ta yakalanan 3 zanlı, serbest kaldı. FOTO:AA

Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Azer M., sorgusunda da suçunu itiraf edip 10 gün içinde Mesut P.’nin parasını ödeyeceğini taahhüt ettiği öğrenildi.

FOTO:DHA

Azer M. adli kontrolle serbest bırakılırken, şüphelilerden Seyran M. ve Leyla B. ise serbest bırakıldı.

İHA

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Son güncelleme: android-time 21:00 24.06.2019
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