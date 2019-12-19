Çalışkan talimat verdi, kocası yakalanana kadar polis korudu

Polisi harekete geçiren olay, Kartal, Karlıktepe Mahallesi, Saray Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, dün saat 23.00 sıralarında sokaktaki bir bina kurşun yağmuruna tutuldu. Silah sesleri üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Bir evin camına 6 kurşun isabet ettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri camdan giren mermilerin duvara saplandığını tespit etti. Yapılan araştırmalarda, olayı, kurşunlanan evde misafir olarak kalan 21 yaşındaki Sema T.'nin kocasının gerçekleştirdiği anlaşıldı.

‘MİSAFİR EDİN' TALİMATI

Polisin ifadesine başvurduğu Sema T.'nin Kocasından saklanmak için yakınlarının yanına sığındığını söylediği öne sürüldü. Polis ekipleri, Sema T.'yi kadın sığınma evine götürmeyi önerdi. Ancak genç kadın, bunu istemeyerek, farklı bir akrabasında kalmak istediğini söyledi.

Durum, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a da bildirildi. Çalışkan, şüphelinin yakalanması için gerekenlerin yapılmasını, bu süre içerisinde de Sema T.'nin emniyette misafir edilerek korunması talimatını verdi.

ÖZEL EKİP

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü, genç kadının 29 yaşındaki kocası Selim T.'nin yakalanması için özel ekip kurdu. Şüphelinin silahlı saldırı sonrası kaçtığı otomobilin plakası belirlendi. Şüphelinin gidebileceği 3 ayrı adres de tespit edildi.

Belirlenen adreslere savcılıktan alınan talimatla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheli Sultanbeyli‘de gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Saldırganın yakalanmasının ardından Sema T. kendi isteğiyle, korunabileceği bir adrese gönderildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Selim T. tutuklandı.