Cami imamından CHP’ye hakaret

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Çaykenarı Mahallesi Güzeller Camisi imamı Haşim Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şeytana sormuşlar, Türkiye'ye niye uğramıyorsun? En son uğradığımda CHP'liler ezana yuh çekip, ıslık çalıyorlardı. CHP varken benim Türkiye'ye uğramama gerek yok demiş” ifadelerini kullandı.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde, imam Öztürk’ü gündeme getirerek, “Ülkemizde özellikle dinin siyasete alet edilmesi, siyaset dışı kalması gereken kamu görevlilerinin siyaset yapması, aşılması pek zor ciddi toplumsal sorunlara yol açmaktadır” dedi.