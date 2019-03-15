Cami katliamcısının manifestosu: Angela Merkel’i öldür, Erdoğan’ı öldür, Sadiq Khan’ı öldür

Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Christchurch kentinde iki camiye cuma namazında düzenlenen ve onlarca can alan saldırının zanlısı 28 yaşındaki Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant’ın, saldırı öncesi Twitter’dan çok uzun bir ırkçı manifesto yayımladığı ortaya çıktı.

Sputnik’te yer alan habere göre manifestoda şöyle deniliyor: “Uluslarımızın, ırkımızın herkesin malumu olan düşmanları toplumlarımız içinde özgürce dolaşıyor, başları dik, kendilerinin dokunulmaz olduğuna inanarak. Gerçekte ne kadar yanıldıklarını çok yakında çok yakında öğrenecekler. Hainler, hain gibi ölmeyi hak eder. 3 yıl da sürse 30 yıl da sürse, bu insanlar, ırkımıza yaptıkları iğrenç saldırıların bedelini ödemeli.”

‘LİSTENİN BAŞINDA MERKEL VAR’

“İnsansız hava araçlarına aseton peroksit (TATP) bağlayarak, motosikletlere Patlayarak Oluşan Nüfuz Edici (EFP) yerleştirerek, çimento kamyonlarıyla baskın düzenleyerek… Bu hainlere hak ettiği ödülü verecek her yöntem mübahtır ve teşvik edilmelidir. İrade varsa yol bulunur.Listenin başında anti beyaz, anti Alman her şeyin anası Merkel var. Onun kadar Avrupa’ya zarar veren ve Avrupa’yı kendi halkından ırksal olarak temizleyen az bulunur.”

İNSANIMIZIN EN ESKİ DÜŞMANIN LİDERİ ERDOĞAN

“Erdoğan da insanımızın en eski düşmanının ve Avrupa'daki en büyük İslamcı gruplardan birinin lideridir. Bu savaş ağası, şu sıra Avrupa’yı işgal etmiş durumdaki etnik askerlerini ziyaret ederken kanının son damlasını vermeli. Ölümü halihazırda topraklarımızı işgal etmiş Türk istilacılar ile etnik Avrupa halkları arasında yarılmaya yol açarken aynı zamanda Türkiye’nin bölgedeki nüfuzunu zayıflatacak, Rusya’nın baş düşmanlarından birini ortadan kaldıracak ve NATO’yu istikrarsızlaştırıp parçalayacak.”

“Bunu yazarken Londra Belediye Başkanı olan Sadiq Khan, Britanya adalarında Britanya halkının etnik olarak yerinin alınmasının ve haklarından mahrum edilmesinin en açık işareti. Bu Pakistanlı Müslüman istilacı şimdi Londra insanlarının temsilcisi olarak oturuyor. Londinium (Antik Londra), Britanya adalarının tam kalbi. Beyazların yeniden doğuşunun bu istilacıyı ortadan kaldırmaktan daha iyi bir işareti olabilir mi?”

“ANGELA MERKEL'İ ÖLDÜR, ERDOĞAN'I ÖLDÜR, SADIK HAN'I ÖLDÜR”