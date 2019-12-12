Cami önünde uyuşturucu alışverişine baskın

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi.

Hareketlerinden şüphelendikleri iki kişinin içinde bulunduğu otomobili takip eden polis ekipleri, araca bir kadının bindiğini belirledi. Aracın caminin önünde durması sonrası harekete geçen polisler, şahısları ve otomobili aradı.

UYUŞTURUCU TEDARİKİ İÇİN BULUŞMUŞLAR

A.K. ve M.T.’nin üzerinde yedi gram esrar ile uyuşturucu içme aparatları bulundu. P.S.K.’nın üzerinin aranması için ise kadın polis gelmesi beklendi. Kadın şüphelinin üzerinden esrar, metamfetamin, hassas terazi ve bong (uyuşturucu içme aparatı) çıktı.

Erkek şahısların torbacılık yaptığı belirlenen kadın şahısla uyuşturucu almak için buluştukları ortaya çıktı. A.K., M.T., ve P.S.K. gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. (İHA)