Camilerden anonslar yapılıyor: Evlere girmeyin! Denizli depreminin etkileri… | Son dakika haberleri

Son dakika gelişmesi olarak sabah saatlerinde Türkiye’nin gündemine düşen Denizli depremi sonrasında vatandaşlar korku ve panik yaşadı. Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssüne yakın konumdaki Yeniköy, Karahöyük, Uçarı, Gedikli ve Yeşildere Mahallelerinde hasar tespit çalışması devam ediyor. Bölgede 50’ye yakın evde hasar oluşurken Karahöyük köyünde bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Deprem sırasında panik ile camdan atlayan bir kişi ile baygınlık geçirenlerin de bulunduğu bazı vatandaşlar Acıpayam ve Serinhisar Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

5.5 şiddetinde depremin yaşandığı Denizli’nin Uçarı Mahalle Muhtarı Serkan Aydın, 120 hanelik köyde 15 evin yıkıldığını, 3 kişinin de yaralandığını söyledi.

Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5. şiddetindeki depremin en fazla zarar verdiği mahallelerin başında gelen Uçarı’da vatandaşlar evlere girmemeleri hususunda anonslarla uyarılıyor. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği 120 hanelik mahallede 15 ev yıkılırken, 20’den fazla ev de zarar gördü.

3 kişinin yaralandığını belirten Mahalle Muhtarı Serkan Aydın, “Yaralılardan biri evin içindeymiş, diğer ikisi de dışarıya kaçarken her ikisinin de başına kiremit düşmüş, durumları ağır değil tedavileri hastanede yapılıyor. Ahırlarımızın duvarları yıkıldı. Ekipleri bekliyoruz” diye konuştu.

15 HAYVAN ENKAZ ALTINDA KALDI

Karahöyük Mahallesi’nde bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Aynı köyde yıkılan bir ahırda enkaz altında kalan 15 büyükbaş hayvanın kurtarılması için çalışma yürütülüyor. Öte yandan Kızılay Ege Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü de bölgeye çadır, battaniye ve jeneratör gibi acil yardım malzemelerinden oluşan bir tır sevk etti.

CAMİLERDEN ANONS YAPILIYOR

Depremin en fazla hasar verdiği mahallelerden Karahöyük’te camilerden “evlere girilmemesi, elektrik kullanılmaması” konusunda uyarılar yapıldı. Mahallede evinin büyük bölümü yıkılan İbrahim Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah hayvanlarını gütmeye götürürken yerin sarsılmasıyla büyük korku yaşadıklarını, koşarak eve döndüğünü söyledi.

Aslan, “Evimizin yarısı yıkıldı, eşim depremden sonra baygınlık geçirdi, hastaneye kaldırdık. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Ev girilecek gibi değil.” dedi. Acıyapam Devlet Hastanesi, deprem sonrası güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Hasar tespit çalışmasının ardından hastaların yeniden hastaneye sevk edileceği öğrenildi. Bu arada Aydın’ın Karacasu ve Denizli’nin Serihisar ilçelerinde de deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

ÖĞRENCİLER DEPREME DERSTE YAKALANDI

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde meydan gelen deprem büyük paniğe neden oldu. Derste deprem konusunu işlerken depremi yaşayan öğrenciler dışarı çıkarak güvenli alanlarda toplandı.

Merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 20 saniye sürdü.

Deprem sırasında büyük panik yaşandı. Depremin hemen ardından okullarda korku dolu anlar yaşanırken sınıflar boşaltılarak öğrenciler okul bahçelerinde güvenli alanlara toplandı. Küçük yaştaki bazı öğrencilerin ise yaşadıkları korkudan dolayı ağladıkları gözlendi.

Özel bir lisenin coğrafya öğretmeni, derste deprem konusunu işlerken deprem olduğunu ve hemen dışarı çıktıklarını belirtti.

Depremde ölü ya da yaralı olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı. Acıpayam'da ise vatandaşlar sokaklara döküldü.