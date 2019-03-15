Brenton Tarrant kimdir? Yeni Zelanda saldırısında kan donduran detaylar!

Yeni Zelanda’da Christchurch’teki iki camide 40 kişi canice öldüren Brenton Tarrant’ın korkunç saldırısı sonrası tüm dünyanın gündemi değişti. Kendini Türk ve Müslüman düşmanı olarak tanıtan, beyazların üstünlüğünü savunan Brenton Tarrant kimdir merak ediliyor. Yeni Zelanda’da yapılan saldırı sonrasında ortaya korkunç detaylar çıktı.

BRENTON TARRANT KİMDİR?

28 yaşındaki Brenton Tarrant isimli teröristin İskoç bir aileden gelen Avustralyalı olduğu ortaya çıktı. Brenton Tarrant’ın hain saldırıyı yapmadan önce 74 sayfalık manifesto yayınladığı ve Türkleri de tehdit ettiği ortaya çıktı.

Bu saldırıyı kimin adına gerçekleştirdiğiyle ilgili ifadelere de yer veren Brenton Tarrant, şimdiye dek birçok milliyetçi gruba destek verdiğini anlatarak, “Kendi topraklarında kendi kültürleriyle yaşamak isteyen milyonlarca Avrupalı ve diğer etnik milliyetçileri temsil ediyorum.” dedi.

Bu saldırıyı iki yıldır planlamakta olduğunu ve son üç aydır da Christchurch üzerine çalıştığını anlatan terörist Brenton Tarrant, “Saldırmak için en iyi gün dündü, bir sonraki en iyi zamanlama ise bugündü. Aslında asıl hedef Dunedin kentindeki camiydi. Fakat Christchurch ve Linwood’daki camileri ziyaret ettiğimde Ashburton’daki kilisenin camiye çevrilmiş olduğunu görünce planımı değiştirdim.” satırlarını yazdı.

YENİ ZELANDA SALDIRISINDAN KORKUNÇ DETAYLAR

Kendini Brenton Tarrant olarak tanıtan saldırganın silahının üzerindeki ifadelerde daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara düzenlenen saldırıların failleri ile Osmanlı İmparatorluğu’nun kaybettiği savaşların isimleri yer alıyor.

Kanada’da 2017 yılında bir camiye düzenlenen saldırıyı gerçekleştiren kişinin isminden mültecilere karşı nefret söylemine kadar yer alan detaylar saldırının uzun süredir planlandığını kanıtlar nitelikte…

1389 yılında, I. Kosova Savaşı sırasında Sultan Murat’ı şehit eden Sırp Miloş Obiliç’in ismi de şarjörlerden birinin üzerinde yer alıyor.

II. Mehmed’in 1456 Belgrad Kuşatması sırasında Osmanlı kuvvetlerinin yenilmesinde oynadığı rolle daha sonraki yüzyıllarda Macar ulusal kahramanı olarak anılan Hunyadi Yanoş’un da ismi yer alıyor.

1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Rus cephesinde yer alan bir amiral olan Dmitry Senyavin ve 1770’te Rusya – Osmanlı arasında yapılan ve Osmanlı donanmasının tamamen yok edildiği Çeşme Deniz Muharebesi’ne de atıfta bulunuluyor.

Silahın üzerinde ayrıca “Türk yiyici” ifadesi yer alırken, Haçlı Seferleri’nin mottosu olan “Tanrı bunu istedi” cümlesi de dikkat çekiyor.

Beş silahla yolculuk yapan saldırganın arabada çaldığı şarkıda “Kurtlar ilerliyor, faşistler ve Türkler dikkat edin” sözlerinin yer alması kan donduruyor.