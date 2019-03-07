Çamlıca Camii’nde ilk ezan okundu

Öte yandan sabah ezanı ile birlikte ibadete açılan Çamlıca Camii’ndeki ilk namaz kılanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oldu. Yıldırım namazı cemaatle birlikte kıldıktan sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekindi.

“Muhteşem bir eser”

Namaz çıkışında açıklama yapan Yıldırım, caminin muhteşem bir eser olduğunu belirterek, “ Öncelikle sayın Cumhurbaşkanımıza böylesine bir eseri İstanbul'umuza kazandırmak için ortaya koyduğu irade, dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ayrıca proje mühendisinden, mimarına, yapımında emeği olan bütün arkadaşlara İstanbullular adına teşekkür ediyorum. Cami hakikaten İstanbul'un heybetini, güzelliğini, yedi tepeli İstanbul'un güzelliğine güzellik katacak muhteşem bir eser olmuştur. Resmi açılışı daha sonra Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak, 3 ayların başlangıcı olması sebebiyle, Regaip vesilesi ile ilk ibadete açıldı. Sabah namazı ile birlikte yoğun bir cemaat ile birlikte hizmete açıldı” dedi.