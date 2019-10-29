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Çanakkale Boğazı’nda gemi trafiğine sis engeli

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Boğaz, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

09:30 -
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Çanakkale Boğazı’nda sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, etkisini artırdı. Görüş uzaklığının düşmesi, deniz ulaşımını etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı, saat 08.25’te sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı’na giriş yapılamaması nedeniyle gemiler, demir bölgelerinde bekletildi. Boğaz hattındaki feribot seferleri ise yapılabiliyor. AA

Çanakkale feribot sis trafik
Son güncelleme: 09:56 29.10.2019
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