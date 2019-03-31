Çanakkale ili seçim sonuçları belli oluyor: Çanakkale’de kim önde? İşte oy oranlar…

Çanakkale ili 31 Mart Yerel seçimleri oy oranları beli olmaya başladı. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre Çanakkale Belediyesi’nde kim önde gidiyor? Aşağıdaki verilerden Çanakkale’de açılan sandıklara göre son oy oranlarını görebilirsiniz…

ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI

Çanakkale İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 77.641 %43,94 66.589 %37,68 17.515 %9,91 7.899 %4,47 2.310 %1,31 1.179 %0,67 834 %0,47 674 %0,38 653 %0,37 573 %0,32 443 %0,25 217 %0,12 184 %0,10

ÇANAKKALE’DE EN SON YEREL SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Çanakkale’de en son yerel seçim sonuçlarına göre %54.4 oy oranıyla CHP kazandı. AKP ise %35.9 oy oranıyla ikinci oldu.