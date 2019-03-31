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Çanakkale ili seçim sonuçları belli oluyor: Çanakkale’de kim önde? İşte oy oranlar…

Çanakkale ili 31 Mart Yerel seçimleri oy oranları beli oluyor. Resmi olmayan sonuçlara göre Çanakkale Belediyesi'ni CHP önde götürüyor...

21:11 -
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Çanakkale ili seçim sonuçları belli oluyor: Çanakkale’de kim önde? İşte oy oranlar…

Çanakkale ili 31 Mart Yerel seçimleri oy oranları beli olmaya başladı. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre Çanakkale Belediyesi’nde kim önde gidiyor?  Aşağıdaki verilerden Çanakkale’de açılan sandıklara göre son oy oranlarını görebilirsiniz…

ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI

Çanakkale İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Ülgür Gökhan CHP CHP 18.975 % 60,18
Ayhan Gider AK Parti AK Parti 11.441 % 36,28
İLYAS TERZİ İLYAS TERZİ 332 % 1,05
Saadet Partisi Saadet Partisi 224 % 0,71
BBP BBP 176 % 0,56
DSP DSP 121 % 0,38
TKP TKP 105 % 0,33
BTP BTP 91 % 0,29
Diğer Diğer 67 % 0,21
Çanakkale İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 77.641%43,94
CHP CHP 66.589%37,68
İyi Parti İyi Parti 17.515%9,91
MHP MHP 7.899%4,47
Diğer Diğer 2.310%1,31
HDP HDP 1.179%0,67
EROL ULU EROL ULU 834%0,47
BBP BBP 674%0,38
DP DP 653%0,37
Saadet Partisi Saadet Partisi 573%0,32
DSP DSP 443%0,25
BTP BTP 217%0,12
Vatan Partisi Vatan Partisi 184%0,10

ÇANAKKALE’DE EN SON YEREL SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Çanakkale’de en son yerel seçim sonuçlarına göre %54.4 oy oranıyla CHP kazandı. AKP ise %35.9 oy oranıyla ikinci oldu.

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