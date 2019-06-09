Çanakkale limanında gaz sızıntısı paniği

Çanakkale’nin Kepez beldesindeki limanda, tankerlere amonyak gazı yükleme işlemi sırasında gaz sızıntısı yaşandı. Dün öğle saatlerinde başladığı belirtilen sızıntı rüzgarın etkisi ile geniş çevreye yayıldı. Birçok vatandaş ortaya çıkan kimyasal koku sebebiyle genizde şiddetli yanma ve baş dönmesi şikayetleri ile çevre hastanelere başvurdu. Bazı vatandaşlar ise geceyi belde dışındaki evlerinde geçirmek zorunda kaldı.

DAHA ÖNCEDE YAŞANDI

Konuyla ilgili Liman idaresini arayan vatandaşlar “teknik bir arıza olduğunu ve çalışmanın durdurulduğu” cevabını aldılar. Yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmayan koku konusuna çok sayıda vatandaş sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Öte yandan aynı koku probleminin 2 ay öncede yaşandığı öğrenildi.