Çanakkale Şehitleri Abidesi hangi tarihte ziyarete açıldı?

Oyna Kazan, Instagram hesabından bu akşamın kopyasını yayınladı. Kopya şöyle soruldu: “Çanakkale Şehitleri Abidesi hangi tarihte ziyarete açılmıştı?” İşte 18 Mart Oyna Kazan kopyası ve cevabı…

ÇANAKKALE ABİDESİ HANGİ TARİHTE ZİYARETE AÇILDI?

CEVAP: 21 Ağustos 1960 tarihinde ziyarete açılmıştır.

ÇANAKKALE ABİDESİ

Çanakkale Şehitleri Anıtı, Çanakkale il sınırları içindeki Gelibolu Yarımadası’nda, Çanakkale Boğazı’nın ucunda Morto Koyu önündeki Hisarlık Tepe üzerinde yer alan anıt.

1915 yılında I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Savaşları’nda hayatını kaybeden Türk askerlerin anısına yaptırıldı. Dört ayak ve bir kubbeden oluşan 41,7 metre yüksekliğindeki yapı, Feridun Kip, İsmail Utkular ve Doğan Erginbaş tarafından tasarlanmıştır. Temeli 19 Nisan 1954 tarihinde atılmış ve 21 Ağustos 1960 tarihinde ziyarete açılmıştır.

Yanında Mehmetçik Anıtı, Türk Bahçesi, Mustafa Kemal Çanakkale’de Anıtı, Yaralı Asker Anıtı, Meçhul Asker Kabri ve Türk Şehitliği bulunur.