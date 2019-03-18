Çanakkale Zaferi ile simgeleşen Çanakkale Türküsü’nün sözleri

Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümünde bağımsızlık için canlarını veren atalarımızı anıyoruz. Gencecik yaşta her şeyini ülkesi için feda eden kahramanlarımız Çanakkale Türküsü’nde anlatılıyor. Milyonlarca vatansever Çanakkale Türküsü’nün sözlerini araştırıyor.
ÇANAKKALE TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ
Çanakkale içinde vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni
Of gençliğime eyvah
Çanakkale içinde aynalı çarşı
Ana ben gidiyom düşmana karşı
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içinde bir uzun selvi
Kimimiz nişanlı kimimiz evli
Of gençliğim eyvah
Çanakkale üstünü duman bürüdü
On üçüncü fırka harbe yürüdü
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içinde toplar kuruldu
Vay bizim uşaklar orda vuruldu
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içinde bir dolu testi
Analar babalar umudu kesti
Of gençliğim eyvah
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