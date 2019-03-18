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Çanakkale Zaferi ile simgeleşen Çanakkale Türküsü’nün sözleri

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, özlemle yad ediyoruz. Onların kahramanlıklarını anlatan birçok şiir yazılmış olsa da Çanakkale Zaferi ile özdeşleşen bir türkü Çanakkale Türküsü... İşte Çanakkale Türküsü'nün sözleri...

19:11 -
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Çanakkale Zaferi ile simgeleşen Çanakkale Türküsü’nün sözleri

Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümünde bağımsızlık için canlarını veren atalarımızı anıyoruz. Gencecik yaşta her şeyini ülkesi için feda eden kahramanlarımız Çanakkale Türküsü’nde anlatılıyor. Milyonlarca vatansever Çanakkale Türküsü’nün sözlerini araştırıyor.

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ

Çanakkale içinde vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni
Of gençliğime eyvah

Çanakkale içinde aynalı çarşı
Ana ben gidiyom düşmana karşı
Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde bir uzun selvi
Kimimiz nişanlı kimimiz evli
Of gençliğim eyvah

Çanakkale üstünü duman bürüdü
On üçüncü fırka harbe yürüdü
Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde toplar kuruldu
Vay bizim uşaklar orda vuruldu
Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde bir dolu testi
Analar babalar umudu kesti
Of gençliğim eyvah

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