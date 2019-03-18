Çanakkale Zaferi ile simgeleşen Çanakkale Türküsü’nün sözleri

Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümünde bağımsızlık için canlarını veren atalarımızı anıyoruz. Gencecik yaşta her şeyini ülkesi için feda eden kahramanlarımız Çanakkale Türküsü’nde anlatılıyor. Milyonlarca vatansever Çanakkale Türküsü’nün sözlerini araştırıyor.

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ

Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni

Of gençliğime eyvah

Çanakkale içinde aynalı çarşı

Ana ben gidiyom düşmana karşı

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde bir uzun selvi

Kimimiz nişanlı kimimiz evli

Of gençliğim eyvah

Çanakkale üstünü duman bürüdü

On üçüncü fırka harbe yürüdü

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde toplar kuruldu

Vay bizim uşaklar orda vuruldu

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde bir dolu testi

Analar babalar umudu kesti

Of gençliğim eyvah