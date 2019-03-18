18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları: Milli Savunma Bakanlığı’ndan Çanakkale Zaferi videosu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hazırlanan videoda Çanakkale Savaşı’nda çekilen görüntüler, Mustafa Kemal Atatürk’ün cephedeki fotoğraflarının yanı sıra Türk askerinin katıldığı farklı zamanlardaki operasyonlardan görüntülere yer verildi.

Videoda şu ifadeler yer alıyor: “Ben, zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan şanlı Türk ordusunun askeri. Ben, Mehmetoğlu Mehmet. Çanakkale’de, daha 15’inde bir kınalı kuzu. Dumlupınar’da 26’sında bir cengaver. Kore’de, Kıbrıs’ta, Fırat Kalkanı’nda, Afrin’de nice destanlar yazan. Ben, gökten ölüm yağarken gücümü damarlarındaki asil kandan alarak namerdin karşısında dimdik duran. Ben, zulme baş eğmeyen yiğit. Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diye cenk meydanına koşanım. Ben, bayrağına aşık. Ben, Allah’a kurban olanım. Buralarda aramayın beni. Ne azapta, ne nardayım. Ölümsüz şerbetini içtim ben. Bundan gayrı, bakmaya doyamadığınız mavi göklerin binbir tonundayım.

Seher vakti, esen meltemin kırlara bıraktığı o eşsiz çiy tanesinin sırrındayım. Gözlerinizi kapatıp dinleyin. Usulca fısıldayan yağmur damlalarının sesindeyim. Ben, Mehmetoğlu Mehmet, vatanımın semalarında onurla dalgalanan bayrağımın ayı, yıldızıyım. Bu toprağı vatan yapan binlerce şehitten sadece biriyim.”

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI

* Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muhare­belerini kazandıran bu yüksek ruhtur. (Mustafa Kemal Atatürk)

* Harpte iki meş’um (uğursuz) şey vardır. Bunlardan biri taş duva­ra körükörüne yüklenmek, diğeri kuvvetleri birtakım ayrı ve bağlan­tısız harekata dağıtıp körletmektir. Biz bu iki ahmaklığı yapmanın tehlikesiyle karşı karşıyayız. (İngiliz Başbakanı Asquith)

* Avrupa’da hiçbir asker yoktur ki, bu ifadenin altını çiziyorum, * Türklerle mukayese edilebilsin. Almanların müdafaada gayet iyi oldukları kabul olunabilir. Fakat siperlerde onlar dahi Türklerle kıyas edilemez. Misal olarak Gelibolu’yu zikretmek isterim. Orada bizim gemi ateşlerimizle büyük zayiata uğrayan kıtalar, Türk olmasalardı. Yerlerinde kalamaz ve derhal değiştirilirlerdi. Halbuki, Türkler, bütün muharebe müddetince yerlerinde kaldılar. (General Tawshend)

* Çanakkale Boğazı'ndaki Türkler ve Almanlar da 18 Mart'ı aralık­sız takip eden sessiz günler, şaşkınlık ve sonra da, büyük bir sevinç uyandırdı. Moral, son derece yüksekti. Kaleler ve tabyalardaki ha­sar da kolaylıkla giderilmiş olmakla beraber, ağır bataryaların cep­hane durumu-ciddiyetini koruyordu. (Robert Rhodes James)

* Çanakkale müdafaası, üç mucizeler muharebesidir. Hali kurtar­dı; maziye hamaset ve azametini iade etti; vatanımızı bir vatanı ebedi yaptı. (Sami Paşazade Sezai)

* Zafer, “zafer benimdir” diyebilenindir,

* Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.