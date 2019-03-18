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Çanakkale Zaferi törenlerle kutlanacak

Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü ve Çanakkale Zaferi dolayısıyla düzenlenen törenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak.

09:29 -
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Çanakkale Zaferi törenlerle kutlanacak

Erdoğan, 18 Mart Stadyumu’nda düzenlenecek 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Töreni’ne katılacak, Troya Müzesi’nin açılışını gerçekleştirecek, ardından Şehitler Abidesi’nde düzenlenecek 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Töreni’ne katılacak.

KILIÇDAROĞLU HATAY’DA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Şehitlerini Anma Toplantısı’na katılacak, Hataylılarla buluşacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uncalı Şehitliği’nde 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Programına katılacak.

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