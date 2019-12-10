Çanakkale’de 305 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 7-8 Aralık tarihleri arasında Ayvacık ve Ezine bölgesinde düzenlenen 14 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 224´ü Afganistan, 35´i Suriye, 25´i Kongo, 14´ü Filistin, 5´i İran ve 2´si Somali uyruklu toplam 305 kaçak göçmen yakalandı.

Operasyonlarda 2 otomobil, 1 kamyonet ve 142 can yeleği ele geçirildi. Oragnizatörler A.V., M.M. ve A.G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 224´ü Afganistan, 25´i Kongo, 14´ü Filistin, 5´i İran ve 2´si Somali uyruklu toplam 270 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi. Suriye uyruklu 35 kaçak göçmen ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet ettikleri illere gönderildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörlerden A.V. ve M.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)