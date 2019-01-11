Çanakkale’de bayıltan yıkım!

Çanakkale'nin iki katlı bir bina depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Ev sahiplerinin yıkıma engel olmak istemesi üzerine çevik kuvvet ekibi devreye girdi. Evi yıkılan vatandaş baygınlık geçirdi.

Esenler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi’nde bulunan iki katlı bir evin yıkımı, binanın ikinci katında oturan Çakar ailesinin direnmesiyle güçlükle gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yapılan başvuru üzerine evde inceleme yapıldı. İnceleme sonucu evin depreme dayanıksız olduğu kararı verildi. 2 yıl önce alınan yıkım kararı iki katlı evin sahiplerine tebliğ edildi. Daha sonra evin doğalgaz, elektrik ve suyu kesildi.

Binanın birinci katında oturanlar evi boşaltırken, ikinci kattaki Çakar ailesi ise kiraya çıkarak, yıkım kararı olan evdeki eşyaları boşaltmadı. Bugün zabıta ekipleri iş makineleriyle iki katlı evi yıkmak üzere geldiğinde Çakar ailesi tepki gösterdi. Kendilerine tebligat yapılmadığını iddia eden aile duruma tepki gösterdi.

ERDOĞAN’A SESLENDİ

Evin balkonuna çıkan Rıdvan Çakar, “Haberim olmadan evimi yıktırıyorlar. Cumhurbaşkanıma söylüyorum. Buna bir çare bulsunlar. Ben evimi yıktırmam” dedi.

Rıdvan Çakar polis ve zabıta ekiplerince balkondan indirilirken tepkisine sokakta da devam etti. Çakar ailesi, polis müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

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BAYGINLIK GEÇİRDİ

Rıdvan Çakar polis aracına götürüldüğü sırada baygınlık geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen Çakar ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra belediye ekiplerince boşaltılan ev iş makineleri tarafından yıkıldı. İHA