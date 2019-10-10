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Çanakkale’de eşek eti operasyonu!

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, İstanbul'a gönderilmek üzere piyasaya sürülmeye hazır torbalar içinde eşek eti geçirildi.

23:22 -
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Çanakkale’de eşek eti operasyonu!

Ezine ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Ezine Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Menderes Çayı mevkiinde tek tırnaklı hayvan kesimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda İstanbul’da piyasaya sürüleceği belirlenen torbalar içinde eşek eti ele geçirildi. Ele geçirilen eşek etleri ekipler tarafından imha edildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ezine Belediye Başkanı AKP’li Güray Yüksel, “Zabıta ekiplerimiz ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin birlikte halkımızın sağlığı için yaptıkları operasyon için teşekkür ediyoruz” dedi.  DHA

AKP Çanakkale Emniyet istanbul operasyon sosyal medya
Son güncelleme: 23:23 10.10.2019
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