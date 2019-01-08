Çanakkale’de yarın okullar tatil mi? Gözler Çanakkale Valiliği’nde…

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde okullar 9 Ocak Çarşamba yani yarın da tatil edildi. Çanakkale’nin merkezi ve diğer ilçelerden ise henüz bir kar tatili haberi gelmedi.
YENİCE’DE KAR TATİLİ
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kar sebebiyle okullar yarın tatil edildi. Yenice Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Devam etmekte olan kar yağışı sebebiyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 09-01-2019 Çarşamba günü bir gün süreyle ilçe ilk ve orta dereceli okullarımız bir gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.
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