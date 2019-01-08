Çanakkale’de yarın okullar tatil mi? Gözler Çanakkale Valiliği’nde…

Çanakkale'de pazar günü başlayan yoğun kar yağışı bugün de etkisini gösteriyor. Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bugün okullar tatil edilmişti. Yağan yoğun kar yağışı Yeniceli öğrencilerin aklına 9 Ocak Çarşamba yani yarın da okullar tatil olacak mı merak ediyor. Öğrencilerin gözü Çanakkale Valiliği ve Yenice Kaymakamlığı'ndan gelecek kar tatili açıklamalarında.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde okullar 9 Ocak Çarşamba yani yarın da tatil edildi. Çanakkale’nin merkezi ve diğer ilçelerden ise henüz bir kar tatili haberi gelmedi.

YENİCE’DE KAR TATİLİ

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kar sebebiyle okullar yarın tatil edildi. Yenice Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Devam etmekte olan kar yağışı sebebiyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 09-01-2019 Çarşamba günü bir gün süreyle ilçe ilk ve orta dereceli okullarımız bir gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.

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