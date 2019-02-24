Çanakkale’de yarın okullar tatil mi? İşte Çanakkale Valiliği’nden son dakika kar tatili açıklaması…

Çanakkale'de hafta sonu etkisini gösteren kar yağışı beraberinde kar tatilini getirdi. 25 Şubat Pazartesi günü Çanakkale’de eğitime bir gün ara verildi. İşte Çanakkale Valiliği’inden yapılan açıklama…

Çanakkale'de dün başlayan kar yağışı merkez ve ilçelerde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Çanakkale'de okullara 1 gün ara verildi. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkezi ve birçok ilçemizde hakim olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; merkez ilçede ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat, Gelibolu ilçelerinde 25 Şubat 2019 Pazartesi günü resmi ve özel, ilk ve orta dereceli eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır” denildi.

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