Canan Kaftancıoğlu kimdir, kaç yaşındadır?

Canan Kaftancıoğlu, 1972’de Ordu’da doğmuştur. Doktor ve siyasetçidir. Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesi ve İstanbul İl Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

EĞİTİM HAYATI

İlk, orta ve lise eğitimini Ordu’da tamamladıktan sonra 1995’te İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nda vaka taraması yaptığı “İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi” teziyle ihtisasını tamamladı. 2011-2012 yılları arasında CHP İstanbul basın, kültür ve iletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yıllarında ise il başkan vekilliği görevlerini yaptı. 2014 Seçimlerinde Maltepe belediye başkan adayı oldu. 2018’de İstanbul il başkanı seçildi.

SİYASİ HAYATI

Toplumsal Bellek Platformu’nun kurucuları arasında yer aldı.Faili meçhul cinayetleri işlediği “Benim Babam Bir Kahramandı” isimli derleme kitabı bulunmaktadır. Ümit Kaftancıoğlu Öykü Ödülleri düzenleme komitesindedir Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu üyesidir.

Kaftancıoğlu CHP İstanbul il başkanı olduktan sonra sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açıldı. Paylaşımlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tepkisine neden olurken[7] CHP ve HDP’den Kaftancıoğlu’nu destekleyen açıklamalar geldi.[8][9] Kendisi de bir paylaşımdan dolayı Erdoğan’dan özür diledi.

KİTAPLARI

Roboski İstenmeyen Çocuklar, Müge Tuzcuoğlu derlemesi – İletişim Yayınları

Bir Eflatun Ölüm, Eren Aysan – Um:Ag Yayınları