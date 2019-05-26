Canan Kaftancıoğlu’ndan Uzel işçilerine destek

Türkiye sanayisinin köklü kuruluşlarından biri olan Uzel Traktör Makine'nin 2008 yılında iflas etmesiyle işten çıkartılan 1500 işçinin tazminatları ve maaşları 11 yıldır ödenmedi.

İşçilerin bugün İstanbul Rami'deki Uzel fabrikası önünde yaptığı eyleme CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da destek verdi.

Kaftancıoğlu burada yaptığı konuşmada Uzel işçilerinin bir an önce haklarını alabilmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek “Bu toprakların en cesur insanları, bu kadar baskıya rağmen yıllardır emeğinin peşinde koşan işçilerdir. Cesaretinizden dolayı hepinizi kutluyorum. Yıllardır üreten, iç ve dış piyasaya imalat yapan sizlerin sayesinde ekonomiye katkı sunan fabrikaların ekonomik krizlerle nasıl battığına hepimiz tanıklık ettik.

Bunların mağduriyetinin ne yazık ki emekçiye, işçiye çıkartıldığını bir kez daha gördük. Bu mağduriyetinin işçilere çıkarılmamasının yolu sizlerin haklı mücadelenizden geçecek. Sizlerin yaşadıklarınıza size anlatacak değilim ama sizin bu haklı mücadelenizin sonunda haklarınızı alacağınızı biliyorum. Hakları için mücadele edenlere örnek olacağınızı biliyorum. Mücadeleniz, mücadelemizdir” dedi.

UZEL İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİ NASIL BAŞLADI?

İstanbul Eyüp'te, 93 bin 547 metrekare alanda kurulu Uzel Traktör Makine fabrikası, 1970'lerde traktörde iç pazarın yüzde 45'ini Uzel sağlıyordu. 2000'lerde 85 ülkeye traktör ihraç eden, dünyanın en büyük 10 üreticisinden biri oldu.

2008 kriziyle birlikte iflas etti ve 1500 işçi işten çıkartıldı. İşçiler, 11 yıldır tazminatlarını ve maaşlarını alabilmek için tüm hukuki yolları kullanmaya ve fabrika binası önünde eylem yapmaya devam ediyor.