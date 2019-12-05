Canavarca hisle adam öldürme suçunun cezası nedir?

Canavarca hisle adam öldürme suçu ve cezası Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-B maddesiyle düzenlenmiştir.

Canavarca his, bir insan ölümünden zevk alınmasıdır. Mağdurun ölürken acı çekmesinden failin zevk alması ve fiilini buna göre icra etmesidir. Yargıtay, canavarca hissi, toplumun ortak bilincinin ve vicdanın kabul edemeyeceği vahşi bir kötülük olarak tarif eder.

Türk Ceza Kanunu’na göre canavarca hisle adam öldürmenin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir.

KASTEN ADAM ÖLDÜRME

Kasten adam öldürme suçu, bir başkasının hayatına kasten son verilmesidir. Kasten öldürme suçunun meydana gelebilmesi için failin bilerek ve isteyerek bir insanın yaşamına son vermesi gerekir. TCK’nın 81. maddesine göre kasten adam öldürmenin basit şeklinin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir.

SİLAHLA KASTEN ADAM ÖLDÜRME

Silahla kasten adam öldürmenin cezası, suçun temel şeklinin cezası olan müebbet hapistir. Silahla veya silahsız bir şekilde insan öldürmenin temel cezası aynıdır. Silahla adam öldürme suçu, suçun temel şekli içinde mütalaa edilmektedir.