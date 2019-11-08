Cani evlat uyuyan babasının boğazını kesti

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. 21 yaşındaki S.B., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı akşam saatlerinde babası M.F.B ile tartıştı. Gece yarısı babasının uyumasını bekleyen S.B., eline aldığı bıçakla babasının boğazını kesti. Bununla da yetinmeyen gözü dönmüş evlat, bıçağı babasının vücudunun çeşitli yerlerine sapladı.

“BABAMI BIÇAKLA KESEREK ÖLDÜRDÜM”

S.B., öldürdüğü babasının cesedinin başında sabaha kadar bekledikten sonra karakola gidip, “Ben babamı bıçakla keserek öldürdüm” diyerek teslim oldu. Eve giden polisler, 49 yaşındaki M.F.B.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. S.B, tutuklanırken, babasının cansız bedeni morga kaldırıldı.(İHA)