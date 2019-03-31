Çankırı seçim sonuçları: 31 Mart 2019 yerel seçimleri Çankırı Belediye Başkanlığı oy oranları…

Türkiye bir yerel seçimin daha sonuna geldi. Çankırı’da da tüm yurtta olduğu gibi seçim sonuçları merakla bekleniyor. Peki rakiplerin kıyasıya yarıştığı Çankırı’da belediye başkanlığı seçiminde kim önde? Çankırı’da hangi parti yüzde kaç oranında oy aldı? İşte Çankırı seçim sonuçları…

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Çankırı İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 16.195 %51,18 10.097 %31,91 1.258 %3,98 941 %2,97 897 %2,83 786 %2,48 724 %2,29 388 %1,23 151 %0,48 125 %0,40 59 %0,19 14 %0,04 8 %0,03

Açılan sandıkların yüzde yüzü bulmasının ardından kesin sonuçlar belli olacak.