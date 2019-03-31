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Çankırı seçim sonuçları: 31 Mart 2019 yerel seçimleri Çankırı Belediye Başkanlığı oy oranları…

31 Mart Yerel Seçimi için oy pusulaları yavaş yavaş açılmaya başlandı. Seçim sonuçlarının heyecanla beklendiği Çankırı'da AKP'nin adayı Hüseyin Boz, İYİ Parti'nin adayı Raif Oktay, CHP'nin adayı Mustafa İbişoğlu başkanlık yarışına girdi. Peki Çankırı'da başkanlık yarışında kim önde? İşte kesin olmayan sonuçlara göre partilerin ve adayların oy oranları ve Çankırı seçim sonuçları...

20:06 -
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Çankırı seçim sonuçları: 31 Mart 2019 yerel seçimleri Çankırı Belediye Başkanlığı oy oranları…

Türkiye bir yerel seçimin daha sonuna geldi. Çankırı’da da tüm yurtta olduğu gibi seçim sonuçları merakla bekleniyor. Peki rakiplerin kıyasıya yarıştığı Çankırı’da belediye başkanlığı seçiminde kim önde? Çankırı’da hangi parti yüzde kaç oranında oy aldı? İşte Çankırı seçim sonuçları…

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Çankırı İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
MHP MHP 11.988 % 43,80
Hüseyin Boz AK Parti AK Parti 10.084 % 36,84
Diğer Diğer 2.118 % 7,74
İyi Parti İyi Parti 2.012 % 7,35
CHP CHP 1.121 % 4,10
Saadet Partisi Saadet Partisi 37 % 0,14
DSP DSP 11 % 0,04
TKP TKP 1 % 0,00
BTP BTP 0 % 0,00
Vatan Partisi Vatan Partisi 0 % 0,00
Çankırı İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 16.195%51,18
MHP MHP 10.097%31,91
CHP CHP 1.258%3,98
DURSUN ÇİMEN DURSUN ÇİMEN 941%2,97
İyi Parti İyi Parti 897%2,83
EROL ŞENTÜRK EROL ŞENTÜRK 786%2,48
Diğer Diğer 724%2,29
Saadet Partisi Saadet Partisi 388%1,23
BTP BTP 151%0,48
AHMET ÇELİK AHMET ÇELİK 125%0,40
Vatan Partisi Vatan Partisi 59%0,19
REMZİ TAŞ REMZİ TAŞ 14%0,04
DP DP 8%0,03

Açılan sandıkların yüzde yüzü bulmasının ardından kesin sonuçlar belli olacak.

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