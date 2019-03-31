Çankırı seçim sonuçları: 31 Mart 2019 yerel seçimleri Çankırı Belediye Başkanlığı oy oranları…

Türkiye bir yerel seçimin daha sonuna geldi. Çankırı’da da tüm yurtta olduğu gibi seçim sonuçları merakla bekleniyor. Peki rakiplerin kıyasıya yarıştığı Çankırı’da belediye başkanlığı seçiminde kim önde? Çankırı’da hangi parti yüzde kaç oranında oy aldı? İşte Çankırı seçim sonuçları…
31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI
|Çankırı İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|MHP
|11.988
|% 43,80
|Hüseyin Boz
|AK Parti
|10.084
|% 36,84
|Diğer
|2.118
|% 7,74
|İyi Parti
|2.012
|% 7,35
|CHP
|1.121
|% 4,10
|Saadet Partisi
|37
|% 0,14
|DSP
|11
|% 0,04
|TKP
|1
|% 0,00
|BTP
|0
|% 0,00
|Vatan Partisi
|0
|% 0,00
|Çankırı İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|16.195
|%51,18
|MHP
|10.097
|%31,91
|CHP
|1.258
|%3,98
|DURSUN ÇİMEN
|941
|%2,97
|İyi Parti
|897
|%2,83
|EROL ŞENTÜRK
|786
|%2,48
|Diğer
|724
|%2,29
|Saadet Partisi
|388
|%1,23
|BTP
|151
|%0,48
|AHMET ÇELİK
|125
|%0,40
|Vatan Partisi
|59
|%0,19
|REMZİ TAŞ
|14
|%0,04
|DP
|8
|%0,03
Açılan sandıkların yüzde yüzü bulmasının ardından kesin sonuçlar belli olacak.
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