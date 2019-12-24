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Çankırı’da 2 TIR çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde iki TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

01:47 -
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Çankırı’da 2 TIR çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Özcan Özdilek (46) yönetimindeki 14 AK 387 plakalı TIR, İstanbul-Samsun kara yolu Eskiahır köyü mevkisinde refüjü aşarak karşı yoldan gelen Gökhan Aktar (40) idaresindeki 78 SU 191 plakalı inşaat demiri yüklü TIR’la çarpıştı.

Kazada, Özcan Özdilek ile aynı TIR’da bulunan Muhammet Arık (45) olay yerinde hayatını kaybederken diğer TIR’ın sürücüsü Gökhan Aktar ile aynı TIR’da bulunan Ömer Aktar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonucu inşaat demirleri yola saçılırken İstanbul-Samsun kara yolu bir süre trafiğe kapandı

Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu temizlenerek tekrar trafiğe açıldı. AA

Çankırı istanbul kaza Samsun
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