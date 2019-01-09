Çankırı’da okullar tatil mi? 9 Ocak’ta Çankırı’da bir ilçede eğitime kar engeli!

Çankırı’da kar yağışı etkisini hafta başından beri sürdürürken 9 Ocak tarihinde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyordu ve beklenen tatil açıklaması geldi. Çankırı’da Şabanözü ilçesi için kar tatili açıklaması yapıldı.
ÇANKIRI’DA 1 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Şabanözü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun buzlanma ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek tehlikelerin engellenmesi amacıyla bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı kaydedildi. Orta ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitim yapılmayacak.
ÇANKIRI 9 OCAK HAVA DURUMU
Çankırı’da dikkat çeken soğuklar sürerken kar yağışının bugün etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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