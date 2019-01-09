Çankırı’da okullar tatil mi? 9 Ocak’ta Çankırı’da bir ilçede eğitime kar engeli!

Soğuk ve karlı hava dalgası özellikle iç kesimleri daha çok etkiledi. Çankırı'da kar yağışından etkilenen bölgeler arasında yer aldı ve okullar tatil edildi. Şabanözü ilçesinde tüm okullarda, Orta ilçesinde de taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime ara verildi. İşte Çankırı kar tatili detayları...

Çankırı’da kar yağışı etkisini hafta başından beri sürdürürken 9 Ocak tarihinde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyordu ve beklenen tatil açıklaması geldi. Çankırı’da Şabanözü ilçesi için kar tatili açıklaması yapıldı. ÇANKIRI’DA 1 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ Şabanözü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun buzlanma ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek tehlikelerin engellenmesi amacıyla bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı kaydedildi. Orta ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitim yapılmayacak. ÇANKIRI 9 OCAK HAVA DURUMU Çankırı’da dikkat çeken soğuklar sürerken kar yağışının bugün etkisini kaybetmesi bekleniyor.







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