Canlar hurda araçlara teslim

Okul servislerinin kazalara karışması ve teknik olarak yetersizlikleri ortaya çıkınca, 25 Ekim 2017'de “Servis araçları 12 yaşından büyük olamaz'' hükmü getirilmişti. Ancak hurda araçlarla çalışan servisçiler bastırdı ve yönetmelik değişti.

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan değişiklik uyarınca, 1 Temmuz 2021 tarihine kadar okul servis araçlarında yaş sınırı aranmayacak. Araçlar 12 yaşından büyük de olabilecek. 2019 ve 2020 yılları itibarıyla 12 yaşını bitirecek ve okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar, muayeneden geçmiş olma şartıyla, 1 Temmuz 2021'e kadar 12 yaşından büyük olabilecek.