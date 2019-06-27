TOKİ’de ikinci kura çekimi heyecanı canlı yayında başladı! TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı izle

TOKİ’nin Başakaşehir Kayabaşı’nda yapacağı 4 bin 467 konutun bir kısmının kura çekiliş sonuçları dün belli oldu. 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konuta 318 bin 511 başvuru yapıldı. İstanbul Başakşehir Kayabaşı’nda TOKİ inşa edeceği 2+1 2.338 konutun hak sahipleri dün gerçekleştirilen kura çekilişi ile belirlendi. Kalan konutların kura çekilişi ise bugün canlı yayında yapılacak. Haberimizdeki canlı yayını izleyerek TOKİ kura çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

TOKİ ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI BAŞLADI

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TOKİ ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

TOKİ canlı yayın kura çekişi başladı! İstanbul’da dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olması için inşaa edilen, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında 4 bin 467 konutun bir kısmının kura çekilişi bugün canlı yayında belirleniyor. Geçtiğimiz aylarda başvuruları toplanan konutlar için müjdeli haber bekleyen vatandaşlara sonuç kazanmasalar dahi SMS ile bildirilecek. Başakşehir, Kayaşehir, Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde yapılan konutlar için kura tarihleri de haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

İSTANBUL KURA SONUÇLARI HAZİRAN VE TEMMUZ'DA

50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konuta 318 bin 511 başvuru yapıldı. İstanbulluların merakla beklediği kuralar haziran ayı sonu ve temmuz ayı başında olacak.

İstanbul’da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Silivri Alipaşa’da yer alan 685 konut için 28 Haziran’da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz’da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.

TOKİ KONUTLARI İÇİN İLK KURA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yüzbinlerce aile tarafından merakla beklenen kura töreninde, 26 Haziran Çarşamba günü Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun sahibi belli oldu.Kazanan ev sahipleri büyük sevinç yaşarken, beklediği sonucu elde edemeyen vatandaşlar ise salondan üzüntü ile ayrıldı.



4 BİN 467 HAK SAHİBİ BELİRLENECEK

50 bin yeni sosyal konut hamlesi kapsamında İstanbul´da toplamda ilk etapta 5 projede 6 bin 300 sosyal konut inşa edileceğini belirten Ömer Bulut, “Konutların 3 bin 300´ü 2+1, 3 bini ise 3+1 olarak planlanmıştır. Bu konutların yüzde 10´u şehit ve gaziler, yüzde 5´i engelliler, yüzde 25´i emekliler için ayrılmıştır. Bugün, 2+1 büyüklüğündeki 2 bin 338 konutun hak sahipleri noter çekilişi ile belirlenecek. Yarın da 2 bin 129 adet 3+1 konutların kurası çekilecek. Toplamda bugün ve yarın 4 bin 467 hak sahibi belirlenmiş olacaktır. İstanbul´da 6 bin 300 konuta toplamda 318 bin 480 başvuru olmuştur. TOKİ olarak bu manada yeni projeler geliştiriyoruz. Bu projelerin İstanbul´a hayırlı olmasını diler, şimdiden vatandaşlarımızın sağlık, sıhhat ve huzur içinde bu konutlarda oturmalarını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

Başakşehir Kayabaşı: 26-27 Haziran 2019

Silivri Alipaşa: 28 Haziran

Tuzla: 1 Temmuz

Başakşehir Ayazma: 2 Temmuz

Başakşehir Hoşdere: 2 Temmuz

2020'DE İSTANBUL İÇİN 10 BİN TOKİ KONUTU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 6 bin 300 konuta 300 bin üzerinde başvuru yapıldığını, 26 Haziran itibarıyla İstanbul’da kura çekimlerine başlayacaklarını dile getirdi.

Vatandaşların İstanbul projelerine gösterdiği yoğun talebi dikkate aldıklarını vurgulayan Bulut, 2020’de İstanbul’da dar gelirli vatandaşlar için yaklaşık 10 bin yeni konutu daha satışa sunacaklarını açıkladı.

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